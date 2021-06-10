ЄС з критикою відреагував на визнання організацій Навального екстремістськими

Глави дипломатії ЄС Жозеп Боррель у заяві від імені ЄС розкритикував рішення суду РФ визнати організації Алексєя Навального і його регіональні представництва "екстремістськими групами".

Відповідна заява у четвер була опублікована на сайті зовнішньополітичного відомства ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Вчорашнє рішення Московського суду про визнання організацій Алексєя Навального "екстремістськими групами" знаменує собою найсерйозніші на сьогоднішній день зусилля уряду Росії з придушення незалежної політичної опозиції і антикорупційних розслідувань, а також з усунення впливу політичних мереж пана Навального напередодні виборів в Державну думу у вересні", - заявив Боррель.

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Він наголосив, що це необгрунтоване рішення підтверджує негативну тенденцію систематичного придушення прав і свобод людини, закріплених в російській конституції.

"Це рішення буде мати далекосяжні наслідки для російського громадянського суспільства, опозиції і критиків. Ми закликаємо уряд Росії повністю дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і зобов'язань, які вона взяла на себе, в тому числі в Раді Європи і ОБСЄ", - зазначив Боррель.

9 червня Російський суд визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК) і штаби Навального екстремістськими організаціями. Суд постановив, що рішення про припинення діяльності організацій підлягає негайному виконанню.