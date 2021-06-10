ЕС критикой отреагировал на признание организаций Навального экстремистскими

Главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель в заявлении от имени ЕС раскритиковал решение суда РФ признать организации Алексея Навального и его региональные представительства "экстремистскими группами".

Соответствующее заявление в четверг было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Вчерашнее решение московского суда о признании организаций Алексея Навального "экстремистскими группами" знаменует собой серьезные на сегодняшний день усилия правительства России по подавлению независимой политической оппозиции и антикоррупционных расследований, а также по устранению влияния политических сетей господина Навального накануне выборов в Государственную думу в сентябре", - заявил Боррель.

Он отметил, что это необоснованное решение подтверждает негативную тенденцию систематического подавления прав и свобод человека, закрепленных в российской конституции.

"Это решение будет иметь далеко идущие последствия для российского гражданского общества, оппозиции и критиков. Мы призываем правительство России полностью соблюдать свои международные обязательства и обязательства, которые она взяла на себя, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ", - отметил Боррель.

9 июня Российский суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и штабы Навального экстремистскими организациями. Суд постановил, что решение о прекращении деятельности организаций подлежит немедленному исполнению.