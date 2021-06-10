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У Британії через підозрілий пакет евакуювали готель біля місця проведення саміту G7

Четвер, 10 червня 2021, 11:32

На південному заході Англії поліція, що бере участь в охороні саміту G7, евакуювала рано вранці в четвер готель у Фалмуті після повідомлень про підозрілий пакет.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Президент США Джо Байден прибув до Британії у середу ввечері і перебуває на англійському приморському курорті Карбіс-Бей, приблизно за 40 км від Фалмута, де зупиняється більшість засобів масової інформації, що висвітлюють подію.

Заходи безпеки на саміті G7, першій очній зустрічі лідерів найбільших розвинутих економік протягом майже двох років, є жорсткими.

"На даний момент ми вважаємо, що це був фальсифікований інцидент і розпочато кримінальне провадження", - заявила поліція Девона та Корнуолла.

Поліція закрила дороги та прибережні шляхи до затоки Карбіс, невеликого приморського курорту, який проводить захід, зводить сталеві огорожі та встановлює інші обмеження.

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G7 (група семи) Велика Британія
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