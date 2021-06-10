В Британии из-за подозрительного пакета эвакуировали отель в районе саммита G7

На юго-западе Англии полиция, участвующая в охране саммита G7, эвакуировала рано утром в четверг отель в Фалмуте после сообщений о подозрительном пакете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Президент США Джо Байден прибыл в Британию в среду вечером и находится на английском приморском курорте Карбис-Бэй, примерно в 40 км от Фалмута, где останавливается большинство средств массовой информации, освещающих событие.

Меры безопасности на саммите G7, первой очной встрече лидеров крупнейших развитых экономик в течение почти двух лет, являются жесткими.

"На данный момент мы считаем, что это был фальсифицированный инцидент и начато уголовное производство", - заявила полиция Девона и Корнуолла.

Полиция закрыла дороги и прибрежные пути к заливу Карбис, небольшому приморскому курорту, который проводит мероприятие, сводит стальные ограждения и устанавливает другие ограничения.