Європарламент вимагає дій у зв'язку з конфліктом інтересів прем'єра Чехії

Європарламент заявив, що визнаний аудиторами ЄС конфлікт інтересів прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша повинен бути вирішений.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

У резолюції, прийнятій у четвер, 505 голосами "за", 30 "проти" та 155 "утрималися", євродепутати висловлюють жаль з приводу спроб уряду Чехії у березні 2020 року узаконити конфлікт інтересів прем'єр-міністра Бабіша за допомогою спеціального законодавства. Євродепутати також глибоко стурбовані політичним тиском на незалежні чеські ЗМІ, а також попереднього генерального прокурора країни.

Вони вважають, що відсутність дій уряду Чехії щодо вирішення конфлікту інтересів прем'єр-міністра "негативно впливає на функціонування органів державної влади Чехії та на відповідність законодавству ЄС". Парламент закликає Єврокомісію оцінити цю ситуацію, "з метою виявлення порушень верховенства права і, якщо це буде підтверджено та на підставі його висновків, своєчасно активувати механізм для захисту бюджету ЄС".

Депутати Європарламенту вважають неприйнятним те, що прем'єр-міністр Чехії все ще бере участь у переговорах щодо програм фінансування ЄС, продовжуючи отримувати сільськогосподарські виплати ЄС через компанії групи Agrofert. Вони наполягають на тому, що ситуацію з конфліктом інтересів потрібно вирішити повною мірою, щоб переконатись, що Бабіш більше не має економічних інтересів у групі Agrofert і не надає фінансування ЄС своєму бізнесу. Іншим варіантом було б забезпечити, щоб він або інші члени його уряду повністю утримувались від прийняття рішень в ЄС, які можуть прямо чи опосередковано стосуватися інтересів групи Agrofert.

Нагадаємо, за результатами аудиторської перевірки Європейської комісії було встановлено, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш порушив правила конфлікту інтересів через свій контроль над цільовими фондами, пов'язаними з його бізнес-імперією Agrofert.

Аудитори заявили, що Чеська Республіка має повернути субсидії ЄС, отримані Agrofert після лютого 2017 року, які включають близько 11 мільйонів євро, пов'язаних з грантами Європейського фонду регіонального розвитку та Європейського соціального фонду.

Agrofert - конгломерат із приблизно 250 компаній, які Бабіш передав у трасти в 2017 році. Agrofert отримує десятки мільйонів євро в рік у вигляді фінансування ЄС, більшість з яких - субсидії фермерам, на які не впливає поточне розслідування.