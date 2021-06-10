Европарламент требует действий в связи с конфликтом интересов премьера Чехии

Европарламент заявил, что признанный аудиторами ЕС конфликт интересов премьер-министра Чехии Андрея Бабиша должен быть улажен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

В резолюции, принятой в четверг, 505 голосами "за", 30 "против" и 155 "воздержались" евродепутаты выражают сожаление по поводу попыток правительства Чехии в марте 2020 года узаконить конфликт интересов премьер-министра Бабиша с помощью специального законодательства. Евродепутаты также глубоко обеспокоены политическим давлением на независимые чешские СМИ, а также предыдущего генерального прокурора страны.

Они считают, что отсутствие действий правительства Чехии по решению конфликта интересов премьер-министра "негативно влияет на функционирование органов государственной власти Чехии и на соответствие законодательству ЕС". Парламент призывает Еврокомиссию оценить эту ситуацию, "с целью выявления нарушений верховенства права и, если это будет подтверждено и на основании его выводов, своевременно активировать механизм для защиты бюджета ЕС".

Депутаты Европарламента считают неприемлемым то, что премьер-министр Чехии все еще участвует в переговорах о программах финансирования ЕС, продолжая получать сельскохозяйственные выплаты ЕС через компании группы Agrofert. Они настаивают на том, что ситуацию с конфликтом интересов нужно решить в полной мере, чтобы убедиться, что Бабиш больше не имеет экономических интересов в группе Agrofert и не предоставляет финансирование ЕС своему бизнесу. Другим вариантом было бы, чтобы он или другие члены его правительства полностью воздерживались от принятия решений в ЕС, которые могут прямо или косвенно касаться интересов группы Agrofert.

Напомним, по результатам аудиторской проверки Европейской комиссии было установлено, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш нарушил правила конфликта интересов из-за своего контроль над целевыми фондами, связанными с его бизнес-империей Agrofert.

Аудиторы заявили, что Чешская Республика должна вернуть субсидии ЕС, полученные Agrofert после февраля 2017 года, которые включают около 11 млн евро, связанных с грантами Европейского фонда регионального развития и Европейского социального фонда.

Agrofert - конгломерат из примерно 250 компаний, которые Бабиш передал в трасты в 2017 году. Agrofert получает десятки миллионов евро в год в виде финансирования ЕС, большинство из которых - субсидии фермерам, на которые не влияет текущее расследование.