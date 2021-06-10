Масковий режим та інше: у Данії погодили деталі скасування ковід-обмежень 

У Данії уряд та політичні сили досягли домовленості щодо подальшого послаблення обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Домовленість підтримали усі партії, крім популістської Nye Borgerlige.

Міністр охорони здоров’я Магнус Х’юніке назвав угоду поворотним моментом, що позначає "відкриття суспільного життя".

"Кількість заражень продовжує знижуватися, у нас 2,5 млн людей вакциновані щонайменш першою дозою і літня погода працює на нашу користь", - зазначив він.

З 11 червня бари й ресторани зможуть працювати ввечері на годину довше - до опівночі, замість 23:00. З 12 червня ліміт на кількість глядачів на футбольному стадіоні "Паркен" у Копенгагені збільшують з 15 900 до 25 000.

З понеділка, 14 червня, вимога носити маску у громадських місцях збережеться лише у громадському транспорті, а з 1 жовтня повинна бути остаточно скасована.

Окрім того, дія ПЛР-тесту для ковід-перепустки продовжується до 96 годин. Також з понеділка почнуть скорочувати перелік місць, де вона вимагається - негативний тест більше не буде потрібний у публічних бібліотеках та для участі у заходах, що організовуються клубами і волонтерськими організаціями.

З 1 серпня ковід-перепустку скасують також для відвідин театрів, концертних залів, спортивних подій у приміщеннях тощо. З 1 вересня послаблення торкнеться ресторанів, перукарень і спортзалів, а з 1 жовтня вона не вимагатиметься вже ніде.

Серед усіх закладів у Данії залишаються закритими залишаються тільки нічні клуби та дискотеки - до 1 вересня. Після цієї дати вони зможуть приймати гостей тільки за ковід-перепустками.