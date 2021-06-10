Масочный режим и другое: в Дании согласовали детали отмены ковид-ограничений

В Дании правительство и политические силы достигли договоренности по дальнейшему ослаблению ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Договоренность поддержали все партии, кроме популистской Nye Borgerlige.

Министр здравоохранения Магнус Хьюнике назвал соглашение поворотным моментом, обозначает "открытие общественной жизни".

"Количество заражений продолжает снижаться, у нас 2,5 млн человек вакцинированы минимум первой дозой и летняя погода работает в нашу пользу", - отметил он.

С 11 июня бары и рестораны смогут работать вечером на час дольше - до полуночи, вместо 23:00. С 12 июня лимит на количество зрителей на футбольном стадионе "Паркен" в Копенгагене увеличивают с 15 900 до 25 000.

Уже с понедельника, 14 июня, требование носить маску в общественных местах сохранится в общественном транспорте, а с 1 октября должно быть окончательно отменено.

Кроме того, действие ПЦР-теста для ковид-пропуска продолжается до 96 часов. Также с понедельника начнут сокращать перечень мест, где он требуется - отрицательный тест больше не потребуется в публичных библиотеках и для участия в мероприятиях, организуемых клубами и волонтерскими организациями.

С 1 августа ковид-пропуск отменят также для посещения театров, концертных залов, спортивных событий в помещениях и тому подобное. С 1 сентября ослабление коснется ресторанов, парикмахерских и спортзалов, а с 1 октября он не потребуется уже нигде.

Среди всех заведений в Дании остаются закрытыми только ночные клубы и дискотеки - до 1 сентября. После этой даты они смогут принимать гостей только по ковид-пропускам.