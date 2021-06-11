Співробітники посольства Британії сфотографувалися у формі збірної України, яка не подобається РФ

Співробітники посольства Великої Британії в Україні сфотографувалися у футболках національної збірної України з футболу, яка викликала незадоволення в Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", фото оприлюднено на Facebook-сторінці диппредставництва.

"Ми не могли не приміряти на собі нову форму збірної України з футболу, на якій зображено мапу країни у її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом. Бажаємо всім командам успіху та нехай переможуть найсильніші!", - йдеться у повідомленні.

У п’ятницю вранці президент Української асоціації футболу Андрій Павелко за результатами онлайн-засідання виконкому УАФ повідомив, що члени одноголосно затвердили офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні" і "Героям слава".

Раніше посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас похвалив нову форму національної збірної України з футболу, яка викликала незадоволення в Росії.

Як відомо, українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020, з написом "Слава Україні!" та обрисом мапи нашої держави.

Після скарги росіян УЄФА вимагає від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".

Хоча перед цим в УЄФА заявляли, що футболка національної збірної України затверджена згідно з правилами щодо екіпіровки.