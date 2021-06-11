Сотрудники посольства Британии сфотографировались в форме сборной Украины, которая не нравится РФ

Сотрудники посольства Великобритании в Украине сфотографировались в футболках национальной сборной Украины по футболу, которые вызвали недовольство в России.

Как сообщает "Европейская правда", фото обнародовано на Facebook-странице диппредставительства.

"Мы не могли не примерить новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта страны в ее международно признанных границах, включая Крым. Желаем всем командам удачи и пусть победят сильнейшие!" - говорится в сообщении.

В пятницу утром президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко по результатам онлайн-заседание исполкома УАФ сообщил, что члены единогласно утвердили официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава".

Ранее посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас похвалил новую форму национальной сборной Украины по футболу, которая вызвала недовольство в России.

Как известно, украинская национальная сборная представила новую форму, в которой будет выступать на Евро-2020, с надписью "Слава Украине!" и очертанием карты нашего государства.

После жалобы россиян УЕФА требует от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава".

Хотя перед этим в УЕФА заявляли, что футболка национальной сборной Украины утверждена согласно правилам по экипировке.