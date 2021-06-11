На Банковій розповіли, коли чекати на призначення послів у НАТО і ЄС

Новопризначений заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга, відповідальний за зовнішню політику, розповів, коли очікувати на призначення очільників місій України при ЄС і НАТО.

Про це Сибіга сказав у своєму першому після призначення інтерв’ю "Європейській правді".

"Щодо НАТО, процес вже триває, і, швидше за все, призначення буде в досить короткі терміни", - сказав він.

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За словами заступника глави ОПУ, "по ЄС також все буде зроблено, щоб воно швидко відбулося".

Крім того, Україна очікує згоди на призначення "надзвичайно досвідченого" посла до Туреччини, де раніше посольство очолював Сибіга.

Коментуючи заміну посла України в Польщі, Сибіга сказав, що посол не повинен працювати в каденції більше, ніж в середньому п’ять років.

"Це нормальний процес. І не потрібно тут шукати конспірологічні теорії. П’ять років – це, напевно, той період, коли час проявляти себе і на інших напрямках у системі дипломатичної служби", - сказав заступник глави ОПУ.

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