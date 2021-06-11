На Банковой рассказали, когда ждать назначения послов в НАТО и ЕС

Новоназначенный заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, ответственный за внешнюю политику, рассказал, когда ждать назначения руководителей миссий Украины при ЕС и НАТО.

Об этом Сибига сказал в своем первом после назначения интервью "Европейской правде".

"Что касается НАТО, процесс уже идет, и, скорее всего, назначение будет в достаточно короткие сроки", - сказал он.

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По словам заместителя главы ОПУ, "по ЕС также все будет сделано, чтобы оно быстро произошло".

Кроме того, Украина ожидает согласия на назначение "чрезвычайно опытного" посла в Турции, где раньше посольство возглавлял Сибига.

Комментируя замену посла Украины в Польше, Сибига сказал, что посол не должен работать в каденции больше, чем в среднем пять лет.

"Это нормальный процесс. И не нужно здесь искать конспирологические теории. Пять лет - это, наверное, тот период, когда время проявлять себя и на других направлениях в системе дипломатической службы", - сказал заместитель главы ОПУ.

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