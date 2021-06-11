Сенат Чехії вимагає у Росії негайно припинити агресію проти України

10 червня Сенат Чехії виступив на підтримку України, засудивши російську агресію та закликавши невідкладно звільнити всіх незаконно затриманих українських громадян.

Про це повідомило посольство України в Чехії у п'ятницю, пише "Європейська правда".

Чеські парламентарі більшістю голосів прийняли постанову "Щодо актуальної ситуації на території суверенної держави Україна, окупованої військами Російської Федерації". Проти постанови не проголосував жодний сенатор.

У прийнятому документі Сенат закликав до невідкладного звільнення всіх українських громадян, які незаконно утримуються та ув'язненні на території Кримського півострова та в Росії.

Сенат виступив з вимогою до Росії невідкладно припинити бойові дії та порушення прав людини у Криму та на окупованих територіях східної України і констатував, що російські посадові особи, чия діяльність або бездіяльність уможливили або зумовили військові злочини проти України, постануть перед міжнародним кримінальним судом.

Чеські сенатори підтримали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах.

Окремо Сенат підтримав політику ЄС щодо невизнання незаконної анексії Криму і застосування обмежувальних заходів ЄС у відповідь на ці дії Росії.

Прийняття постанови ініціював голова комітету з питань закордонної політики, оборони та безпеки Павел Фішер, який зазначив у своєму виступі перед чеськими депутатами, що постанова є проявом солідарності і нагадуванням про значення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.