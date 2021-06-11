Сенат Чехии требует от России немедленно прекратить агрессию против Украины

10 июня Сенат Чехии выступил в поддержку Украины, осудив российскую агрессию и призвав немедленно освободить всех незаконно задержанных украинских граждан.

Об этом сообщило посольство Украины в Чехии в пятницу, пишет "Европейская правда".

Чешские парламентарии большинством голосов приняли постановление "Об актуальной ситуации на территории суверенного государства Украина, оккупированной войсками Российской Федерации". Против постановления не проголосовал ни один сенатор.

В принятом документе Сенат призвал к безотлагательному освобождению всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются в заключении на территории Крымского полуострова и в России.

Сенат выступил с требованием к России немедленно прекратить боевые действия и нарушения прав человека в Крыму и на оккупированных территориях восточной Украины и констатировал, что российские должностные лица, чья деятельность или бездеятельность обусловили военные преступления против Украины, предстанут перед международным уголовным судом.

Чешские сенаторы поддержали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Отдельно Сенат поддержал политику ЕС в отношении непризнания незаконной аннексии Крыма и применения ограничительных мер ЕС в ответ на эти действия России.

Принятие постановления инициировал председатель комитета по вопросам внешней политики, обороны и безопасности Павел Фишер, отметил в своем выступлении перед чешскими депутатами, что постановление является проявлением солидарности и напоминанием о значении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.