Єврокомісія вимагає від Чехії понад 80 млн євро через помилки з розрахунком мит

Єврокомісія вимагає від Чехії сплатити до бюджету ЄС близько 2,1 млрд крон - 82,5 млн євро - у зв'язку з виявленими помилками у розрахунку мит на імпорт текстилю і взуття з Китаю, внаслідок чого бюджет ЄС недоотримав кошти.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ČTK з посиланням на Митну адміністрацію Чехії. Інформацію підтвердили і в Єврокомісії.

Зазначені помилки у розрахунку мит були допущені у 2012-2019 роках.

У Єврокомісії вважають, що внаслідок цього спільний бюджет ЄС недоотримав кошти, які надходять з митних зборів, зібраних країнами-членами, і просять компенсувати втрату.

Як повідомляється, схожі претензії через недооцінку вартості імпортованих товарів є не лише до Чехії, а й до деяких інших країн, проте речниця ЄК не вказала, яких саме.

Митна адміністрація не згодна з висновками ЄК і збирається навести свої докази.

Митні збори забезпечують близько 15% надходжень спільного бюджету Євросоюзу.

Раніше у 2018 році схожі претензії висунули до Британії, також у зв’язку з митами на імпортований одяг і взуття китайського виробництва.