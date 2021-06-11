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ЕС требует от Чехии более 80 млн евро из-за ошибок в расчете пошлин

Пятница, 11 июня 2021, 15:45

Еврокомиссия требует от Чехии уплатить в бюджет ЕС около 2,1 млрд крон - 82,5 млн евро - в связи с выявленными ошибками в расчете пошлин на импорт текстиля и обуви из Китая, в результате чего бюджет ЕС недополучил деньги.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ČTK со ссылкой на Таможенную администрацию Чехии. Информацию подтвердили и в Еврокомиссии.

Указанные ошибки в расчете пошлин были допущены в 2012-2019 годах.

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В Еврокомиссии считают, что в результате этого общий бюджет ЕС недополучил средства, которые поступают из таможенных сборов, собранных странами-членами, и просят компенсировать потерю.

Как сообщается, схожие претензии из-за недооценки стоимости импортируемых товаров есть не только к Чехии, но и других стран, однако пресс-секретарь ЕК не указал, какие именно.

Таможенная администрация не согласна с выводами ЕК и собирается привести свои доказательства.

Таможенные сборы обеспечивают около 15% поступлений общего бюджета Евросоюза.

Ранее в 2018 году схожие претензии выдвинули к Британии, также в связи с пошлинами на импортируемые одежду и обувь китайского производства.

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Чехия Еврокомиссия
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