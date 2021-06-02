Справою про конфлікт інтересів прем’єра Чехії займеться нова прокуратура ЄС – ЗМІ

Справу про конфлікт інтересів прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша передадуть до Європейської прокуратури, яка запрацювала в Люксембурзі 1 червня.

Про це розповів представник Чехії в прокуратурі Петр Клемент, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Передача справи підтверджена контролюючим державним обвинувачем Борисом Гавелом з Вищої прокуратури в Празі. "У справі, про яку ви запитуєте, можна зазначити, що вона відповідає умовам обов'язкової юрисдикції новоствореної Європейської прокуратури згідно з відповідним Регламентом Європейського Союзу, якій вона повинна бути передана без затримки", - сказав він.

Європейська комісія та чеська поліція мають справу з можливим конфліктом інтересів прем'єр-міністра Чехії. На думку аудиторів ЄК, Бабіш має конфлікт інтересів, оскільки контролює цільові фонди, в які вклав свої активи. Таким чином, субсидії структурних фондів Євросоюзу на загальну суму в сотні мільйонів крон, які компанії отримували від холдингу Agrofert з 9 лютого 2017 року, є невиправданими, згідно з висновком аудиторів.

Бабіш завжди відкидав будь-який конфлікт інтересів і заявив, що аудитом "маніпулювали" його політичні противники і професійні інформатори.

Аудитори заявили, що Чеська Республіка має повернути субсидії ЄС, отримані Agrofert після лютого 2017 року, які включають близько 11 мільйонів євро, пов'язаних з грантами Європейського фонду регіонального розвитку та Європейського соціального фонду.

Agrofert - конгломерат із приблизно 250 компаній, які Бабіш передав у трасти в 2017 році. Agrofert отримує десятки мільйонів євро в рік у вигляді фінансування ЄС, більшість з яких - субсидії фермерам, на які не впливає поточне розслідування.

У липні минулого року чеські слідчі розпочали кримінальне провадження та запустили офіційне розслідування справи, збираючи докази та свідчення. Однак найближчими днями чеська прокуратура передасть справу Люксембургу.

"Звичайно, ми знаємо про справу. Якщо пан Гавел має намір повідомити про це - і ми очікуємо, що він повідомить про це - ми розглянемо всі критерії. Тож ми, швидше за все, візьмемося за справу", - сказав Петр Клемент, якого призначили європейським прокурором від Чехії в липні минулого року.

Нова прокуратура ЄС (EPPO), яка відповідає за розслідування кримінальних справ та переслідування за злочини проти бюджету Євросоюзу, почала роботу 1 червня.

"Перша наднаціональна служба прокуратури розпочинає свою діяльність для захисту грошей платників податків ЄС, компетентна розслідувати та переслідувати такі злочини, як відмивання грошей, корупцію та транскордонне шахрайство з ПДВ", - заявили у Єврокомісії.

Цей новий орган Євросоюзу також може розслідувати та переслідувати будь-яку іншу незаконну діяльність, яка пов'язана із правопорушенням проти бюджету ЄС.