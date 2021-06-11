Українці, які приїдуть до Румунії на Євро-2020, будуть звільнені від карантину - посольство

Громадяни України, які приїдуть до Румунії на чемпіонат Європи з футболу при наявності квитків звільняються від перебування на карантині впродовж 14 днів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну інформацію підтвердило посольство України в Румунії.

"Громадяни України, які прибувають до Румунії з метою участі у футбольних матчах у рамках фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу Євро-2020 та доводять це, представляючи квитки у роздрукованому форматі або в електронному вигляді звільняються від перебування на карантині протягом 14 днів", - йдеться у повідомленні посольства.

Водночас у диппредставництві застерегли, що розгляд кожного випадку та прийняття відповідного рішення здійснює румунська сторона в момент перебування у пункті перетину державного кордону Румунії на підставі наданих документів.

Раніше повідомлялося, що Румунія скасувала заборону в'їзду на свою територію іноземних громадян та осіб без громадянства через пункти пропуску державного кордону з 1 червня, назвавши умови можливого в’їзду.

Окремо влада Румунії оприлюднила правила для вболівальників, які планують відвідати матчі чемпіонату Європи з футболу в Бухаресті, в тому числі з України.