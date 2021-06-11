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Украинцы, приехавшие в Румынию на Евро-2020, будут освобождены от карантина - посольство

Пятница, 11 июня 2021, 18:46

Граждане Украины, которые приедут в Румынию на чемпионат Европы по футболу, при наличии билетов освобождаются от пребывания на карантине в течение 14 дней.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующую информацию подтвердило посольство Украины в Румынии.

"Граждане Украины, которые прибывают в Румынию для участия в футбольных матчах в рамках финального турнира Чемпионата Европы по футболу Евро-2020 и доказывают это, представляя билеты в распечатанном формате или в электронном виде, освобождаются от пребывания на карантине в течение 14 дней", - говорится в сообщении посольства.

В то же время в диппредставительстве предостерегли, что рассмотрение каждого случая и принятие соответствующего решения осуществляет румынская сторона в момент пребывания в пункте пересечения государственной границы Румынии на основании предоставленных документов.

Ранее сообщалось, что Румыния отменила запрет въезда на свою территорию иностранных граждан и лиц без гражданства через пункты пропуска государственной границы с 1 июня, назвав условия возможного въезда.

Отдельно власти Румынии обнародовали правила для болельщиков, планирующих посетить матчи чемпионата Европы по футболу в Бухаресте, в том числе из Украины.

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