Глава ОБСЄ відвідає Україну та поїде на Донбас

Чинна керівниця ОБСЄ, глава МЗС Швеції Анн Лінде 13-15 червня відвідає Україну з робочим візитом.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, пише "Європейська правда".

Це буде вже другий візит Анн Лінде до України з початку шведського головування в ОБСЄ. В МЗС зазначили, що це підтверджує пріоритетну увагу Швеції до питання припинення збройної агресії Російської Федерації проти України.

Ключовими темами переговорів міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та Анн Лінде стануть безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях України, зусилля з політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, діяльність СММ ОБСЄ в Україні, свобода судноплавства в Азовському та Чорному морях.

Міністри приділять окрему увагу крокам задля розвитку політичного діалогу України та Швеції, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, зміцнення взаємодії в міжнародних організаціях, активізації співпраці в культурній та гуманітарній сферах.

Лінде відвідає разом з керівництвом МЗС України зону проведення Операції об’єднаних сил, де особисто ознайомиться із діяльністю СММ ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії РФ, особливостями пересування морських суден у Чорному та Азовському морях.

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