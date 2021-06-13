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Глава ОБСЄ відвідає Україну та поїде на Донбас

Неділя, 13 червня 2021, 11:44

Чинна керівниця ОБСЄ, глава МЗС Швеції Анн Лінде 13-15 червня відвідає Україну з робочим візитом.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, пише "Європейська правда".

Це буде вже другий візит Анн Лінде до України з початку шведського головування в ОБСЄ. В МЗС зазначили, що це підтверджує пріоритетну увагу Швеції до питання припинення збройної агресії Російської Федерації проти України.

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Ключовими темами переговорів міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та Анн Лінде стануть безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях України, зусилля з політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, діяльність СММ ОБСЄ в Україні, свобода судноплавства в Азовському та Чорному морях. 

Міністри приділять окрему увагу крокам задля розвитку політичного діалогу України та Швеції, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, зміцнення взаємодії в міжнародних організаціях, активізації співпраці в культурній та гуманітарній сферах.

Лінде відвідає разом з керівництвом МЗС України зону проведення Операції об’єднаних сил, де особисто ознайомиться із діяльністю СММ ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії РФ, особливостями пересування морських суден у Чорному та Азовському морях.

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