Глава ОБСЕ посетит Украину и поедет на Донбасс

Действующая руководитель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде 13-15 июня посетит Украину с рабочим визитом.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Это будет уже второй визит Анн Линде в Украину с начала шведского председательства в ОБСЕ. В МИД отметили, что это подтверждает приоритетное внимание Швеции к вопросу прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Ключевыми темами переговоров министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Анн Линде станут ситуация безопасности на временно оккупированных территориях Украины, усилия по политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, деятельность СММ ОБСЕ в Украине, свобода судоходства в Азовском и Черном морях.

Министры уделят особое внимание шагам для развития политического диалога Украины и Швеции, увеличения объемов торговли и инвестиций, укрепления взаимодействия в международных организациях, активизации сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

Линде посетит вместе с руководством МИД Украины зону проведения операции объединенных сил, где лично ознакомится с деятельностью СММ ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии РФ, особенностями передвижения морских судов в Черном и Азовском морях.

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