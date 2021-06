Єлизавета II прийняла Байдена у Лондоні і розпитувала про Путіна та лідера Китаю

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден у неділю зустрілися з британською королевою Єлизаветою II у Віндзорському замку.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Подружжя Байденів прибуло у Віндзор з Лондона після участі президента США у саміті G7 на англійському курорті Карбіс-Бей у графстві Корнуолл.

Королева зустріла президентське подружжя у дворі замку. Байдена вітала почесна варта, після чого королева запросила гостей на чай. Зустріч тривала 40 хвилин.

The President and First Lady join Her Majesty for tea in the State Apartments at Windsor Castle. pic.twitter.com/X2EKGDpoJd