Елизавета II приняла Байдена в Лондоне и расспрашивала о Путине и лидере Китая

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден в воскресенье встретились с британской королевой Елизаветой II в Виндзорском замке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Супруги Байден прибыли в Виндзор из Лондона после участия президента США в саммите G7 на английском курорте Карбис-Бэй в графстве Корнуолл.

The President and First Lady join Her Majesty for tea in the State Apartments at Windsor Castle. pic.twitter.com/X2EKGDpoJd