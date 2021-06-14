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Елизавета II приняла Байдена в Лондоне и расспрашивала о Путине и лидере Китая

Понедельник, 14 июня 2021, 08:04

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден в воскресенье встретились с британской королевой Елизаветой II в Виндзорском замке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Супруги Байден прибыли в Виндзор из Лондона после участия президента США в саммите G7 на английском курорте Карбис-Бэй в графстве Корнуолл.

Королева встретила президентскую чету во дворе замка. Байдена приветствовала почетный караул, после чего королева пригласила гостей на чай.

Байден описал королеву как "чрезвычайно благостную" женщину, которая напоминает ему о матери. "Мы прекрасно поговорили", - сказал он.

По его словам, она расспрашивала о Владимире Путине, с которым Байден встретится в среду, и китайском лидере Си Цзиньпине.

Елизавета II с начала пребывания на троне в 1952 году встречалась со многими президентами США. Байден - уже тринадцатый по счету, впрочем, он - первый, кого британская королева принимает без мужа, принца Филиппа, который умер в апреле этого года в возрасте 99 лет.

Дональд Трамп также встречался с королевой во время визита в Британию в 2019 году.

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Байден Великобритания
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