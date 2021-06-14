В Мадриде десятки тысяч людей протестовали против помилования каталонских сепаратистов

Десятки тысяч человек в воскресенье вышли на демонстрацию в столице Испании Мадриде против запланированного помилования каталонских сепаратистов правительством премьер-министра Педро Санчеса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Демонстрацию организовала консервативная ассоциация Union 78. Лидер оппозиции Пабло Касадо из консервативной Народной партии призвал Санчеса "не продавать единство Испании".

Мероприятие, проведенное с огромным количеством испанских флагов на площади Пласа-де-Колон в столице Испании, состоялось почти через 2,5 года после аналогичной демонстрации против действий социалистического правительства в связи с кризисом независимости Каталонии.

Национальная полиция сообщила, что на митинг пришло 25 000 человек, а местная полиция - 126 000 человек.

Правительство меньшинства Санчеса зависит от голосов каталонских сепаратистов в парламенте. Оно планирует освободить из тюрем политиков, осужденных за участие в референдуме о независимости Каталонии в 2017 году.

Двенадцать каталонских политиков были приговорены к тюремному заключению на срок до 13 лет за участие в незаконном референдуме. Тогдашний глава регионального правительства Карлес Пучдемон в последний момент сбежал за границу.

Недавний национальный опрос издания El Mundo показал, что 61% не согласны с помилованием, а 29,5% поддержали его. Санчес признал, что помилование непопулярно среди избирателей, но говорит, что это лучший способ положить конец политическому противостоянию и восстановить сосуществование.

"Испанскому обществу необходимо перейти от плохого прошлого к лучшему будущему - а это потребует великодушия", - заявил он на прошлой неделе.