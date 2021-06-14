У Німеччині найнижче число нових заражень за останні 9 місяців

У Німеччині зафіксовано найнижчу кількість нових щоденних випадків зараження коронавірусом майже за дев'ять місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutschlandfunk.

Інститут Роберта Коха заявив у понеділок, що за попередні 24 години зареєстровано 549 нових випадків захворювання.

Це вперше з 21 вересня показник був менше 1000. Водночас для вихідних характерні відносно низькі цифри, оскільки проводиться менше тестів.

Німеччина повідомила про понад 3,7 мільйона випадків зараження від початку пандемії.

За минулу добу зафіксовано ще 10 смертей, що призвело до загального числа померлих 89 844.

За останні тижні показники зараження у Німеччині різко зменшились, і розпочалась дискусія щодо майбутнього носіння масок.

Як повідомлялося, з 1 липня у Німеччині всі застереження щодо подорожей за кордон, які діяли понад рік, втрачають чинність.

З 7 червня у Німеччині всі охочі можуть подати заявку на вакцинацію, якщо їм виповнилося 12 років.