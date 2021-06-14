Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Саммит НАТО не назовет никаких дат расширения Альянса - Столтенберг

Президент Литвы: НАТО должен выполнить обещания Украине и Грузии

Кулеба назвал условие Украины для запуска "Северного потока-2"

Саммит НАТО обсудит с Байденом его предстоящую встрече с Путиным






В Германии наименьшее число новых заражений за последние девять месяцев

Понедельник, 14 июня 2021, 09:57

В Германии зафиксировано самое низкое количество новых ежедневных случаев заражения коронавирусом почти за девять месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutschlandfunk.

Институт Роберта Коха заявил в понедельник, что за предыдущие 24 часа зарегистрировано 549 новых случаев заболевания.

Читайте также
Германия с 1 июля смягчит ограничения на въезд

Впервые с 21 сентября показатель был меньше 1000. В то же время для выходных характерны относительно низкие цифры, поскольку проводится меньше тестов.

Германия сообщила о более 3,7 миллиона случаев заражения с начала пандемии.

За минувшие сутки зафиксировано еще 10 смертей, что привело к общему числу умерших 89 844.

За последние недели показатели заражения в Германии резко снизились, и началась дискуссия о будущем ношении масок.

Как сообщалось, с 1 июля в Германии все предостережения относительно поездок за границу, которые действовали более года, теряют силу.

С 7 июня в Германии все желающие могут подать заявку на вакцинацию, если им исполнилось 12 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Коронавирус Эпидемия в цифрах
powered by lun.ua