В Германии наименьшее число новых заражений за последние девять месяцев
В Германии зафиксировано самое низкое количество новых ежедневных случаев заражения коронавирусом почти за девять месяцев.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutschlandfunk.
Институт Роберта Коха заявил в понедельник, что за предыдущие 24 часа зарегистрировано 549 новых случаев заболевания.
Впервые с 21 сентября показатель был меньше 1000. В то же время для выходных характерны относительно низкие цифры, поскольку проводится меньше тестов.
Германия сообщила о более 3,7 миллиона случаев заражения с начала пандемии.
За минувшие сутки зафиксировано еще 10 смертей, что привело к общему числу умерших 89 844.
За последние недели показатели заражения в Германии резко снизились, и началась дискуссия о будущем ношении масок.
Как сообщалось, с 1 июля в Германии все предостережения относительно поездок за границу, которые действовали более года, теряют силу.
С 7 июня в Германии все желающие могут подать заявку на вакцинацию, если им исполнилось 12 лет.