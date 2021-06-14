В Германии наименьшее число новых заражений за последние девять месяцев

В Германии зафиксировано самое низкое количество новых ежедневных случаев заражения коронавирусом почти за девять месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutschlandfunk.

Институт Роберта Коха заявил в понедельник, что за предыдущие 24 часа зарегистрировано 549 новых случаев заболевания.

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Впервые с 21 сентября показатель был меньше 1000. В то же время для выходных характерны относительно низкие цифры, поскольку проводится меньше тестов.

Германия сообщила о более 3,7 миллиона случаев заражения с начала пандемии.

За минувшие сутки зафиксировано еще 10 смертей, что привело к общему числу умерших 89 844.

За последние недели показатели заражения в Германии резко снизились, и началась дискуссия о будущем ношении масок.

Как сообщалось, с 1 июля в Германии все предостережения относительно поездок за границу, которые действовали более года, теряют силу.

С 7 июня в Германии все желающие могут подать заявку на вакцинацию, если им исполнилось 12 лет.