Байден обговорить з главами Балтії "повітряне піратство" в Білорусі

Під час саміту НАТО в Брюсселі в понеділок президент США Джо Байден обговорить з лідерами країн Балтії інцидент з літаком Ryanair в Білорусі.

Про це розповів радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван на пресбрифінгу напередодні, повідомляє "Європейська правда".

Салліван розповів, що у кулуарах саміту Байден зустрінеться з президентами Балтії, які є "потужним прикладом демократичного управління на східному фланзі НАТО".

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"Він обговорить з ними цілий ряд питань, включаючи виклики і загрози, створювані Росією, проблеми, пов'язані з новими технологіями і кібертехнологіями, Китай і зростаючі виклики з його боку. І, звичайно, недавнє повітряне піратство в Білорусі", - сказав Салліван.

Саміт лідерів країн-членів Альянсу відбувається 14 червня в Брюсселі. Як повідомлялось, лідери НАТО використають зустрічі для того, щоб проконсультуватися з президентом США Джо Байденом напередодні його зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним.

Нагадаємо, в кінці травня у Білому домі повідомили, що введуть санкції проти 9 білоруських держкомпаній, а також готують адресні санкції проти ключових фігур режиму в Мінську.