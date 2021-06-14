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Саміт НАТО обговорить з Байденом його майбутню зустріч з Путіним






Байден обговорить з главами Балтії "повітряне піратство" в Білорусі

Понеділок, 14 червня 2021, 10:59

Під час саміту НАТО в Брюсселі в понеділок президент США Джо Байден обговорить з лідерами країн Балтії  інцидент з літаком Ryanair в Білорусі.

Про це розповів радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван на пресбрифінгу напередодні, повідомляє "Європейська правда".

Салліван розповів, що у кулуарах саміту Байден зустрінеться з президентами Балтії, які є "потужним прикладом демократичного управління на східному фланзі НАТО".

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"Він обговорить з ними цілий ряд питань, включаючи виклики і загрози, створювані Росією, проблеми, пов'язані з новими технологіями і кібертехнологіями, Китай і зростаючі виклики з його боку. І, звичайно, недавнє повітряне піратство в Білорусі", - сказав Салліван.

Саміт лідерів країн-членів Альянсу відбувається 14 червня в Брюсселі. Як повідомлялось, лідери НАТО використають зустрічі для того, щоб проконсультуватися з президентом США Джо Байденом напередодні його зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним.

Нагадаємо, в кінці травня у Білому домі повідомили, що введуть санкції проти 9 білоруських держкомпаній, а також готують адресні санкції проти ключових фігур режиму в Мінську.

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