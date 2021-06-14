Байден обсудит с главами Балтии "воздушное пиратство" в Беларуси

Во время саммита НАТО в Брюсселе в понедельник президент США Джо Байден обсудит с лидерами стран Балтии инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси.

Об этом рассказал советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-брифинге накануне, сообщает "Европейская правда".

Салливан рассказал, что в кулуарах саммита Байден встретится с президентами стран Балтии, которые являются "мощным примером демократического управления на восточном фланге НАТО".

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"Он обсудит с ними целый ряд вопросов, включая вызовы и угрозы, создаваемые Россией, проблемы, связанные с новыми технологиями и кибертехнологиями, Китай и растущие вызовы с его стороны. И, конечно, недавнее воздушное пиратство в Беларуси", - сказал Салливан.

Саммит лидеров стран-членов Альянса происходит 14 июня в Брюсселе. Как сообщалось, лидеры НАТО используют встречи для того, чтобы проконсультироваться с президентом США Джо Байденом накануне его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, в конце мая в Белом доме сообщили, что введут санкции против 9 белорусских госкомпаний, а также готовят адресные санкции против ключевых фигур режима в Минске.