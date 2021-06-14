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У Румунії втрапив в аварію автобус з українцями, є загиблий і поранені

Понеділок, 14 червня 2021, 15:57

Одна людина загинула, ще 16 постраждали внаслідок ДТП мікровавтобуса з українцями у ніч з неділі на понеділок поблизу румунського міста Недлак біля кордону з Угорщиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунський портал Digi24.

 Мікроавтобус, який їхав в напрямку Угорщини, в'їхав у вантажівку, припарковану на аварійній смузі.

Влада активувала червоний план реагування.

У мікроавтобусі, який їхав з України,  було 17 людей, 16 з них українці та один молдованин. Серед пасажирів була 8-річна дитина.

Одна людина загинула, а решту доставили до лікарні.

В однієї жінки стався серцевий напад, а ще двоє людей отримали серйозні поранення. Інші пасажири мікроавтобуса не постраждали серйозно.

Поліція встановлює детальні обставини аварії.

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