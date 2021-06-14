Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Генсек НАТО: не России решать, будет ли Украина членом Альянса

В НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ

Novavax заявила о 90% эффективности своей вакцины от коронавируса

Зеленский хочет от Байдена четкое "да" или "нет" относительно ПДЧ в НАТО для Украины






В Румынии попал в аварию автобус с украинцами, есть погибший и раненые

Понедельник, 14 июня 2021, 15:57

Один человек погиб, еще 16 пострадали в результате ДТП микровавтобуса с украинцами в ​​ночь с воскресенья на понедельник вблизи румынского города Недлак у границы с Венгрией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынский портал Digi24.

Микроавтобус, который ехал в направлении Венгрии, въехал в грузовик, припаркованный на аварийной полосе.

Власти активировали "красный план" реагирования.

В микроавтобусе, который ехал из Украины, было 17 человек, 16 из них украинцы и один из них молдаванин. Среди пассажиров был 8-летний ребенок.

Один человек погиб, а остальных доставили в больницу.

У одной женщины произошли сердечный приступ, а еще два человека получили серьезные ранения. Другие пассажиры микроавтобуса не пострадали серьезно.

Полиция устанавливает подробные обстоятельства аварии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Румыния инциденты
powered by lun.ua