Глава МОЗ Німеччини пропонує скасувати обов'язкове носіння масок

Глава МОЗ Німеччини Єнс Шпан заявив, що зменшення рівня інфікування коронавірусом в Німеччині означає, що обов'язкове носіння масок у громадських місцях може бути скасоване.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми повинні рухатись поетапно з огляду на падіння рівня захворюваності. На початковому етапі може в основному бути скасовано обов'язок носити маски під час перебування на вулиці", - сказав він.

За його словами, у тих частинах Німеччини, де рівень зараження низький, а рівень вакцинації високий, також може бути поступово скасований обов'язок носити маски в приміщеннях.

Втім, маски слід продовжувати носити за певних обставин, коли є якісь "сумніви", наприклад під час подорожей чи зустрічей з іншими людьми в приміщенні, наголосив Шпан.

Проти скасування обов'язку носити маски в школах вже висловились німецькі вчителі. Глава Німецької спілки вчителів Гайнц-Петер Майдінгер закликав бути з цим "якомога обережнішими". "Вірус ще не зник з поля зору", - сказав він.

Як повідомлялося, у Німеччині зафіксовано найнижчу кількість нових щоденних випадків зараження коронавірусом майже за дев'ять місяців.