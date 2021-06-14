Глава Минздрава Германии предлагает отменить обязательное ношение масок

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что снижение уровня инфицирования коронавируса в Германии означает, что обязательное ношение масок в общественных местах может быть отменено.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы должны двигаться поэтапно, учитывая падение уровня заболеваемости. На начальном этапе может в основном быть отменена обязанность носить маски во время пребывания на улице", - сказал он.

По его словам, в тех частях Германии, где уровень заражения низок, а уровень вакцинации высокий, также может быть постепенно отменена обязанность носить маски в помещениях.

Впрочем, маски следует продолжать носить при определенных обстоятельствах, когда есть какие-то "сомнения", например во время путешествий или встреч с другими людьми в помещении, подчеркнул Шпан.

Против отмены обязанности носить маски в школах уже высказались немецкие учителя. Глава Немецкого союза учителей Хайнц-Петер Майдингер призвал быть с этим "можно осторожнее". "Вирус еще не исчез из поля зрения", - сказал он.

Как сообщалось, в Германии зафиксировано самое низкое количество новых ежедневных случаев заражения коронавируса почти за девять месяцев.