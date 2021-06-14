У Швейцарії внаслідок аварії малого літака і планера загинули 5 людей

На сході Швейцарії минулої суботи зазнали аварії малий літак і планер з 5 людьми на борту, усі вони загинули.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SwissInfo.

Обидва апарати розбилися високо в горах у кантоні Граубюнден.

На борту планера був лише пілот, він почав політ у кантоні Тургау. Близько 9-30 вечора 12 червня поліція отримала повідомлення, що апарат розбився у районі Бівіо. Через погані погодні умови рятувальники не одразу добралися до місця аварії на висоті 2700 метрів над рівнем моря.

Легкий літак Robin DR400 вирушив з Коломб’є у кантоні Невшатель з пілотом і трьома пасажирами на борту - чоловіком, жінкою і дитиною. Він робив зупинку у кантоні Граубюнден і після 5 вечора продовжив політ у напрямку Локарно, що у кантоні Тічино.

Розбиті літак і планер знайшли у кілометрі одне від одного.

Прокуратура кантону почала розслідування з метою встановити причини аварії та з’ясувати, чи пов’язані між собою ці інциденти.