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У Швейцарії внаслідок аварії малого літака і планера загинули 5 людей

Понеділок, 14 червня 2021, 18:13

На сході Швейцарії минулої суботи зазнали аварії малий літак і планер з 5 людьми на борту, усі вони загинули. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SwissInfo.

Обидва апарати розбилися високо в горах у кантоні Граубюнден. 

На борту планера був лише пілот, він почав політ у кантоні Тургау. Близько 9-30 вечора 12 червня поліція отримала повідомлення, що апарат розбився у районі Бівіо. Через погані погодні умови рятувальники не одразу добралися до місця аварії на висоті 2700 метрів над рівнем моря. 

Легкий літак Robin DR400 вирушив з Коломб’є у кантоні Невшатель з пілотом і трьома пасажирами на борту - чоловіком, жінкою і дитиною. Він робив зупинку у кантоні Граубюнден і після 5 вечора продовжив політ у напрямку Локарно, що у кантоні Тічино.  

Розбиті літак і планер знайшли у кілометрі одне від одного.

Прокуратура кантону почала розслідування з метою встановити причини аварії та з’ясувати, чи пов’язані між собою ці інциденти.

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Швейцарія інциденти
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