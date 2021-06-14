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В Швейцарии в результате аварии легкого самолета и планера погибли 5 человек

Понедельник, 14 июня 2021, 18:13

На востоке Швейцарии в минувшую субботу потерпели крушение легкий самолет и планер с 5 людьми на борту, все они погибли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SwissInfo.

Оба аппарата разбились высоко в горах в кантоне Граубюнден. 

На борту планера был только пилот, он начал полет в кантоне Тургау. Около 9-30 вечера 12 июня полиция получила сообщение, что аппарат разбился в районе Бивио. Из-за плохих погодных условий спасатели не сразу добрались до места аварии на высоте 2700 метров над уровнем моря.

Легкий самолет Robin DR400 вылетел из Коломбье в кантоне Невшатель с пилотом и тремя пассажирами на борту - мужчиной, женщиной и ребенком. Он делал остановку в кантоне Граубюнден и после 5 вечера продолжил полет в направлении Локарно, что в кантоне Тичино.

Потерпевшие крушение самолет и планер нашли в километре друг от друга.

Прокуратура кантона начала расследование с целью установить причины аварии и выяснить, связаны ли между собой эти инциденты.

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