Прем'єр помилився у заяві про те, що Україна стала "зеленою" за ковід-критеріями ЄС

Заява прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що епідемічна ситуація в Україні вже відповідає критеріям "зеленої зони" у ЄС вочевидь не відповідає дійсності.

Про це повідомляє "Європейська правда", ознайомившись з чинними критеріями Євросоюзу та показниками, опублікованими Центром громадського здоров’я МОЗ України.

Нагадаємо, Денис Шмигаль 14 червня заявив, що Україна відповідно до критеріїв ЄС від сьогодні увійшла у "зелену зону", тому що показник захворюваності на 100 000 населення вже становить 74,71, при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тисяч населення.

Проте рекомендації Ради ЄС включають до критеріїв "зеленої зони" не лише показник захворюваності, а й відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених.

Для "зеленої зони" показник захворюваності за останні 14 днів має бути менший 50 на 100 000 населення і при цьому відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених менший 4%; або ж показник захворюваності має менший 75 при відсотку позитивності менше 1%.

Дані Центру громадського здоров’я свідчать, що для України відсоток позитивних тестів зараз складає 3,3%. При цьому, враховуються саме ті тести, як і в ЄС - ПЛР та антиген-тести.

Варто зазначити, що потенційне входження України до зеленої зони за європейськими критеріями не означає автоматичного відкриття можливості подорожей українських туристів до ЄС.

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