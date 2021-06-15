ЄС і США створюють експертну групу для безпечного відновлення подорожей

Європейський Союз і США створюють експертну групу, яка визначить, як найкраще безпечно відновити подорожі в епоху пандемії.

Про це йдеться в поширеному у вівторок у Білому домі документі напередодні саміту ЄС – США, повідомляє "Європейська правда".

"Лідери (на саміті – Ред.) підтвердять підтримку COVAX і візьмуть на себе зобов'язання реформувати Всесвітню організацію охорони здоров'я. Вони також створюють експертну робочу групу, щоб визначити, як найкраще безпечно відновити подорожі", - сказано в оприлюдненому документі.

Як відомо, ЄС запроваджує сертифікати COVID-19, які вказуватимуть, чи людина щеплена, чи має імунітет, оскільки вона раніше була інфікована, чи нещодавно пройшла негативний тест.

Система повинна бути готова до 1 липня, хоча деякі країни вже запустили сертифікати раніше.

Держави-члени ЄС також зможуть натиснути на "екстрене гальмо" і заборонити всі поїздки з регіону, що демонструє сплеск захворювання.

Система розроблена також для застосування до країн, що не є членами Шенгенської зони - Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, але не для Великої Британії.