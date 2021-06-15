ЕС и США создают экспертную группу для безопасного возобновления путешествий

Европейский Союз и США создают экспертную группу, которая определит, как лучше безопасно восстановить путешествия в эпоху пандемии.

Об этом говорится в распространенном во вторник в Белом доме документе накануне саммита ЕС - США, сообщает "Европейская правда".

"Лидеры (на саммите. - Ред.) подтвердят поддержку COVAX и возьмут на себя обязательства реформировать Всемирную организацию здравоохранения. Они также создают экспертную рабочую группу, чтобы определить, как лучше безопасно восстановить путешествия", - говорится в обнародованном документе.

Как известно, ЕС вводит сертификаты COVID-19, в которых будет указано, привит ли человек, или имеет иммунитет, поскольку раньше был инфицирован, или недавно получил отрицательный тест.

Система должна быть готова к 1 июля, хотя некоторые страны уже запустили сертификаты.

Государства-члены также смогут нажать на "экстренный тормоз" и запретить все поездки из региона, где отмечается всплеск заболевания.

Система разработана также для применения к странам, не являющимся членами Шенгенской зоны - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, но не для Великобритании.