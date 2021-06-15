Зеленський про рішення саміту НАТО: Україна заслуговує на більше

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи рішення саміту НАТО 14 червня щодо того, що Україна стане членом Альянсу за допомогою ПДЧ, заявив, що Україна заслуговує на більше.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів" у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Я вважаю, що ми отримали найбільше, що ми могли отримати. Тим не менш, я вважаю, що Україна заслуговує на більше. Не через жадібність. Я вважаю, що ми дійсно заслуговуємо бути однією з рівних потужних країн Альянсу, і нас потрібно запрошувати. Я вважаю, що це чесно, ми не повинні проситись", - сказав Зеленський.

Він зазначив, щоб отримати цей прямий меседж, "ми всі дуже багато працювали, і перш за все, працювали наші військові, які показували міцність армії, потужність, що ми готові захищатись".

Зеленський подякував за ухвалене рішення президенту США Джо Байдену, а також висловив вдячність країнам Балтії, Польщі, Великій Британії.

"Ми достойні бути членами Альянсу, якщо Альянс бачить Україну серед членів одного рівня не десь там за лаштунками, а дійсно за одним столом", - зазначив президент.

Зеленський також зауважив, що українська влада обрала в питанні євроатлантичної інтеграції "політику бажаного гостя", "...а не просто бігати, кричати, ухвалювати якісь закони, вішати плакати, комунікувати зі ЗМІ".

"Це не просто політика, це внутрішня міцна позиція щодо поваги до України як до держави, як до нації. Незважаючи на те, що не всім лідерам подобається така пряма позиція. Багато зараз кажуть, що у нас дуже жорстка позиція, і комусь це не подобається, та я вважаю, що вона справедлива і чесна", - додав він.

Як повідомлялося, у декларації за підсумками брюссельського саміту Альянсу щодо України вперше вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії з 2018 року - про те, що Україна стане членом Альянсу, і План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу.

Рішення саміту також закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

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Детально про рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.