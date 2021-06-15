Зеленский о решении саммита НАТО: Украина заслуживает большего

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение саммита НАТО 14 июня о том, что Украина станет членом Альянса с помощью ПДЧ, заявил, что Украина заслуживает большего.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Я считаю, что мы получили самое большее, что мы могли получить. Тем не менее, я считаю, что Украина заслуживает большего. Не из жадности. Я считаю, что мы действительно заслуживаем быть одной из равных мощных стран Альянса, и нас нужно приглашать. Я считаю, что это честно, мы не должны проситься", - сказал Зеленский.

Он отметил, что чтобы получить этот прямой меседж, "мы все очень много работали, и прежде всего, работали наши военные, показывали силу армии, мощь, что мы готовы защищаться".

Зеленский поблагодарил за принятое решение президента США Джо Байдена, а также выразил благодарность странам Балтии, Польше, Великобритании.

"Мы достойны быть членами Альянса, если Альянс видит Украину среди членов одного уровня не где-нибудь за кулисами, а действительно за одним столом", - отметил президент.

Зеленский также отметил, что украинская власть избрала в вопросе евроатлантической интеграции "политику желанного гостя", "...а не просто бегать, кричать, принимать законы, вешать плакаты, коммуницировать со СМИ".

"Это не просто политика, это внутренняя крепкая позиция уважения к Украине как к государству, как к нации. Несмотря на то, что не всем лидерам нравится такая прямая позиция. Многие сейчас говорят, что у нас очень жесткая позиция, и кому-то это не нравится. Я считаю, что она справедливая и честная", - добавил он.

Как сообщалось, в коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса в отношении Украины впервые использованы те же формулировки, что звучат в отношении Грузии с 2018 года - что Украина станет членом Альянса, и План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса.

Решение саммита также призывает Украину двигаться к членству через выполнение Годовых национальных программ.

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина в последний момент "выгрызла" упоминание ПДЧ в решении НАТО

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Подробно о решении НАТО и его важности для Украины смотрите в видео ЕвроПравды.