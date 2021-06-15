Наступний саміт НАТО відбудеться в Іспанії

Наступний саміт лідерів країн Північноатлантичного альянсу відбудеться у 2022 році в Іспанії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу з іспанським прем'єр-міністром Педро Санчесом.

"Це прекрасна можливість відзначити 40-у річницю вашого членства. На нашому саміті в Іспанії наступного року лідери НАТО приймуть важливі рішення щодо майбутнього нашого Альянсу", - сказав Столтенберг.

Саміти НАТО, зазвичай, відбуваються раз на два роки, але Альянс вирішив провести позаплановий саміт цього року через обрання нового президента США Джо Байдена.

Як повідомлялося, у комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу щодо України вперше вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії з 2018 року - про те, що Україна стане членом Альянсу, і План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу.

Рішення саміту також закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

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Детально про рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.