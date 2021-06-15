Следующий саммит НАТО пройдет в Испании

Следующий саммит лидеров стран Североатлантического альянса состоится в 2022 году в Испании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге с испанским премьер-министром Педро Санчесом.

"Это прекрасная возможность отметить сороковую годовщину вашего членства. На нашем саммите в Испании в следующем году лидеры НАТО примут важные решения относительно будущего нашего Альянса", - сказал Столтенберг.

Саммиты НАТО, как правило, проходят раз в два года, но Альянс решил провести внеплановый саммит в этом году в связи с избранием нового президента США Джо Байдена.

Как сообщалось, в коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса в отношении Украины впервые использованы те же формулировки, что звучат в отношении Грузии с 2018 года - что Украина станет членом Альянса, и План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса.

Решение саммита также призывает Украину двигаться к членству через выполнение Годовых национальных программ.

Читайте также Грузинский план для Украины: почему саммит НАТО стал победой Киева

Подробно о решении НАТО и его важности для Украины смотрите в видео ЕвроПравды.