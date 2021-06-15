В Брюсселе провалились очередные переговоры между Сербией и Косово

Очередная попытка переговоров между Сербией и Косово, от которых зависит и перспектива их членства в ЕС, закончилась провалом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Переговоры проходили в Брюсселе в трехстороннем формате - с участием президента Сербии Александара Вучича, премьера Косово Альбина Курти, и европейских дипломатов - высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по вопросам диалога Сербии и Косово Мирослава Лайчака.

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Перед трехсторонней встречей Боррель и Лайчак встретились отдельно с Курти, а затем с Вучичем.

Альбин Курти заявил, что на переговорах вносил следующие предложения, которые Белград отклонил:

- Косово и Сербия немедленно подписывают совместное мирное соглашение, обязуясь не нападать друг на друга;

- После взаимного признания между Косово и Сербией в обеих странах симметрично решается вопрос о меньшинствах: сербы в Косово смогут иметь свой Национальный совет, как албанцы и боснийцы в Сербии.

- В вопросе пропавших без вести, Курти предложил устранить и допросить главу сербской делегации на переговорах по пропавших без вести Велько Одаловича, потому что он входил в "оккупационную администрацию" Косово.

Президент Сербии Вучич после переговоров заявил, что вторая сторона "не хочет выполнять соглашения, которые подписала" об Ассоциации сербских муниципалитетов [речь идет о предоставлении особого статуса сербским районам Косово, что должна была сделать Приштина согласно предварительным договоренностям под эгидой ЕС], и пожаловался, что албанская сторона называет "провокациями" поездки сербов на службы в храмы в Косово.

Он также рассказал, что ответил категорическим отказом на вопрос Курти о том, когда Сербия признает независимое Косово.

Сербский президент также рассказал, что в вопросе пропавших во время войны разговор перешел в спор, когда голову сербской делегации назвали "Геббельсом".

Стороны договорились провести следующий раунд переговоров до конца июля. К тому времени технические группы обсудят вопрос пропавших без вести.