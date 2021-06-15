Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Естонія через 15 років припинить фінансування російськомовних шкіл з бюджету

ЄС і США домовилися покінчити з 17-річною суперечкою довкола субсидій для Boeing і Airbus

Кулеба відповів, чи є ризики для України від зустрічі Байдена і Путіна

Фінляндія очікує понад 10 тисяч сезонних працівників, більшість - з України






5 млн за день: Чехія вимагає від Польщі штраф за продовження видобутку на суперечливій шахті

Вівторок, 15 червня 2021, 17:18

Чехія звернулася до Суду ЄС з вимогою штрафувати Польщу на 5 млн євро щоденно за продовження видобутку на суперечливій шахті Турув поруч із чеським кордоном, яку Прага сподівається остаточно зупинити.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила пресслужба Суду ЄС, який продовжує розгляд міждержавного позову.

"Чеська Республіка просить Суд призначити Польщі 5 млн штрафу щоденно у зв’язку з тим, що вона не призупинила видобуток на буровугільній шахті у Туруві на чеському кордоні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Суд ЄС задовольнив прохання Чехії та зобов’язав Польщу негайно призупинити видобуток на шахті до остаточного рішення у справі - через шкоду для довкілля.

Шахта та розташована поруч з нею ТЕС належить компанії Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, частині Polska Grupa Energetyczna.

Суперечка між державами почалася після рішення польського Міндовкілля продовжити ліцензію на видобуток ще на 6 років - до 2026 року. Чехія у зв'язку з цим подала позов проти Польщі до Суду ЄС. 

Чеські та німецькі міста розташовані лише за декілька кілометрів від шахти і димових труб станції.

Детальніше про це - у статті Шахта розбрату: чим небезпечна суперечка між Польщею та Чехією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Чехія
powered by lun.ua