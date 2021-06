5 млн за день: Чехія вимагає від Польщі штраф за продовження видобутку на суперечливій шахті

Чехія звернулася до Суду ЄС з вимогою штрафувати Польщу на 5 млн євро щоденно за продовження видобутку на суперечливій шахті Турув поруч із чеським кордоном, яку Прага сподівається остаточно зупинити.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила пресслужба Суду ЄС, який продовжує розгляд міждержавного позову.

"Чеська Республіка просить Суд призначити Польщі 5 млн штрафу щоденно у зв’язку з тим, що вона не призупинила видобуток на буровугільній шахті у Туруві на чеському кордоні", - йдеться у повідомленні.

