5 млн за день: Чехія вимагає від Польщі штраф за продовження видобутку на суперечливій шахті

Чехія звернулася до Суду ЄС з вимогою штрафувати Польщу на 5 млн євро щоденно за продовження видобутку на суперечливій шахті Турув поруч із чеським кордоном, яку Прага сподівається остаточно зупинити.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила пресслужба Суду ЄС, який продовжує розгляд міждержавного позову.

"Чеська Республіка просить Суд призначити Польщі 5 млн штрафу щоденно у зв’язку з тим, що вона не призупинила видобуток на буровугільній шахті у Туруві на чеському кордоні", - йдеться у повідомленні.

#ECJ : #CzechRepublic asks the Court to impose a daily € 5 million penalty on #Poland for not having immediately ceased the #lignite mining activities in the #Turów #coal mine located on the Czech border #environment (C-121/21 R) — EU Court of Justice (@EUCourtPress) June 15, 2021

Нагадаємо, раніше Суд ЄС задовольнив прохання Чехії та зобов’язав Польщу негайно призупинити видобуток на шахті до остаточного рішення у справі - через шкоду для довкілля.

Шахта та розташована поруч з нею ТЕС належить компанії Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, частині Polska Grupa Energetyczna.

Суперечка між державами почалася після рішення польського Міндовкілля продовжити ліцензію на видобуток ще на 6 років - до 2026 року. Чехія у зв'язку з цим подала позов проти Польщі до Суду ЄС.

Чеські та німецькі міста розташовані лише за декілька кілометрів від шахти і димових труб станції.

Детальніше про це - у статті Шахта розбрату: чим небезпечна суперечка між Польщею та Чехією.