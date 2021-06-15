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5 млн за день: Чехия требует от Польши штраф за продолжение добычи на спорной шахте

Вторник, 15 июня 2021, 17:18

Чехия обратилась в Суд ЕС с требованием штрафовать Польшу на 5 млн евро ежедневно за продолжение добычи на спорной шахте Турув рядом с чешской границей, которую Прага надеется окончательно остановить.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба Суда ЕС, который продолжает рассмотрение межгосударственного иска.

"Чешская Республика просит Суд назначить Польшt 5 млн штрафа ежедневно в связи с тем, что она не приостановила добычу на буроугольной шахте в Туруве на чешской границе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте до окончательного решения по делу - из-за вреда для окружающей среды.

Шахта и расположенная рядом с ней ТЭС принадлежит компании Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, части Polska Grupa Energetyczna.

Спор между государствами начался после решения польского Минэкологии продлить лицензию на добычу еще на шесть лет - до 2026 года. Чехия в связи с этим подала иск против Польши в Суд ЕС.

Чешские и немецкие города расположены всего в нескольких километрах от шахты и дымовых труб станции.

Подробнее об этом - в статье Шахта раздора: чем опасен спор между Польшей и Чехией

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