5 млн за день: Чехия требует от Польши штраф за продолжение добычи на спорной шахте

Чехия обратилась в Суд ЕС с требованием штрафовать Польшу на 5 млн евро ежедневно за продолжение добычи на спорной шахте Турув рядом с чешской границей, которую Прага надеется окончательно остановить.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба Суда ЕС, который продолжает рассмотрение межгосударственного иска.

"Чешская Республика просит Суд назначить Польшt 5 млн штрафа ежедневно в связи с тем, что она не приостановила добычу на буроугольной шахте в Туруве на чешской границе", - говорится в сообщении.

#ECJ : #CzechRepublic asks the Court to impose a daily € 5 million penalty on #Poland for not having immediately ceased the #lignite mining activities in the #Turów #coal mine located on the Czech border #environment (C-121/21 R)