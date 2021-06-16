Парламент Естонії розгляне вотум недовіри прем’єр-міністру

Парламент Естонії на засіданні в середу обговорить питання про винесення вотуму недовіри прем’єр-міністру Каї Каллас.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ERR.

Заяву про винесення недовіри представили депутати опозиційної Консервативної народної партії (EKRE) і партії "Вітчизна" (Isamaa).

Лідер консерваторів Март Хельме заявив, що "під керівництвом Каллас уряд партії Реформ і Центристської партії за кілька місяців втратив умови економічного розвитку і підвищення обороноздатності Естонії, створені попереднім Кабінетом міністрів. Уряд ухвалив некомпетентні рішення у сфері економічної політики, що завдають істотної шкоди естонським компаніям, розвитку сільських районів і національної безпеки".

У консерваторів 19 мандатів у парламенті, у "Вітчизни" - 12. Для того, щоб вотум недовіри відбувся, необхідно підтримку як мінімум 51 депутата парламенту зі 101.

Ще одна опозиційна партія - Соціал-демократична - відмовилася підтримувати заяву зі звинуваченнями, що містилися в ній, але сказала, що готова підтримати недовіру главі уряду, тільки з іншими обґрунтуваннями. Соціал-демократи мають 10 мандатів у парламенті.

Напередодні глава уряду заявила, що Естонія з 2035 року припинить фінансування російськомовних шкіл з державного або місцевого бюджетів.