"Дійте жорстко": президент Латвії порадив Байдену, як поводитися з Путіним

Президент Латвії Егілс Левітс закликав американського колегу Джо Байдена продемонструвати готовність відповідати на агресивні дії Росії на саміті з Владіміром Путіним

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Politico.

"Діяти жорстко. Росія поважає тільки сильного", - сказав латвійський президент.

Левітс та його балтійські колеги, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та президент Литви Гітанас Науседа, зустрічалися з Байденом на саміті НАТО для обговорення російської загрози на східному фланзі Альянсу.

За його словами, Байден повинен продемонструвати, що Америка "сильна і має два елементи сильної сторони: по-перше, це справжня військова спроможність", оскільки "очевидно, що США і НАТО разом мають набагато більше військових можливостей, реальних можливостей, ніж Росія".

По-друге, це політична воля використовувати їх, оскільки Кремль постійно "випробовує Захід", щоб перевірити його межі, і тому іншим повідомленням повинно бути те, що "ми маємо всіляку політичну волю, щоб зупинити агресію проти сусідів".

"Президент Байден дуже досвідчений... Він - та людина, яка може сказати: президенте Путін, зупиніться на цьому, ні кроку далі!" - сказав Левітс.

Він вважає, що Путін може змінити свої плани, якщо у нього складеться враження, що Байден налаштований серйозно.

"Путін - людина раціональна. І якщо він це побачить, якщо буде зрозуміло, що втрати для нього, для Росії, за таку поведінку будуть вищими, ніж вигоди, то, звичайно, з раціональних причин він буде його слухати", - сказав президент.

Саміт лідерів США та Росії почнеться у середу о 14:00 за Києвом і триватиме 4-5 годин.

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