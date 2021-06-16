Зеленський: зустріч з Путіним неминуча

Президент Володимир Зеленський впевнений, що його зустріч з президентом РФ Владіміром Путіним відбудеться попри затягування російської сторони з термінами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю закордонним ЗМІ, яке опубліковано на сайті Офісу президента.

"Я вважаю, що наша зустріч з президентом Росії неминуча. Тільки якщо він не хоче нічого закінчувати, зустрічі не буде. Інших причин, я вважаю, немає. Тому будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо дати, адженду й терміни, що важливо", - сказав Зеленський.

Зеленський також вважає, що саміт Путіна з президентом США Джо Байденом не прискорить його зустріч з російським лідером.

"Президент Путін сказав, що він готовий до зустрічі, і я вважаю, що зустріч буде. Сьогодні, я не знаю причин, але вони занадто відтягують. Та відтягуванням питання не вирішити. Порушують питання російської мови, церкви тощо", - сказав він.

Зеленський сказав, що насамперед із Росією потрібно вирішувати питання завершення війни на Донбасі, а потім вже переходити до інших питань.

"У мене двоє дітей. Скажімо, немовля, мала дитина ще в "памперсі". Чому? Тому що вона, на жаль, не розуміє, коли, вибачте, хочеш, то спочатку треба зняти штани, а потім сходити. А не навпаки. Але ми з Росією вже дорослі. Ми розуміємо, що за чим повинні робити. Тому коли говорять про церкву чи про мову, я думаю: у нас війна. Давайте вирішимо питання – що спочатку? Є конкретика: закінчимо війну, хочемо налагодити відносини. Скільки можна? Це ж покоління будуть (страждати. – Ред.). Хочуть вони чи не хочуть – це вже потім. Ось про що розмова", - сказав президент.