Зеленский: встреча с Путиным неизбежна

Президент Владимир Зеленский уверен, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится, несмотря на затягивание российской стороны со сроками.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью зарубежным СМИ, которое опубликовано на сайте Офиса президента.

"Я считаю, что наша встреча с президентом России неизбежна. Только если он не хочет ничего заканчивать, встречи не будет. Других причин, я считаю, нет. Поэтому будем надеяться, что в ближайшее время мы получим даты, повестку и сроки, что немаловажно", - сказал Зеленский.

Зеленский также считает, что саммит Путина с президентом США Джо Байденом не ускорит его встречу с российским лидером.

"Президент Путин сказал, что он готов к встрече, и я считаю, что встреча будет. Сегодня, я не знаю причин, но они слишком оттягивают. Но оттягиванием вопрос не решить. Ставят вопросы русского языка, церкви и т.д.", - сказал он.

Зеленский сказал, что прежде всего с Россией нужно решать вопрос завершения войны на Донбассе, а затем уже переходить к другим вопросам.

"У меня двое детей. Скажем, ребенок, маленький ребенок еще в "памперсе". Почему? Потому что он, к сожалению, не понимает, что когда, простите, хочешь, то сначала надо снять штаны, а потом сходить. А не наоборот. Но мы с Россией уже взрослые. Мы понимаем, что за чем должны делать. Поэтому когда говорят о церкви или о языке, я думаю: у нас война. Давайте решим вопрос - что сначала? Есть конкретика: закончим войну, хотим наладить отношения. Сколько можно? Это же поколения будут (страдать. - Ред.). Хотят они или не хотят - это уже потом. Вот о чем разговор", - сказал президент.