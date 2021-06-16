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Україна та Угорщина після понад року перерви відновили спільні патрулювання кордону

Середа, 16 червня 2021, 15:00

Українські та угорські прикордонники після понад року перерви у зв’язку з епідемією коронавірусу почали спільні патрулювання кордону.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, пише "Європейська правда".

15 червня двоє українських прикордонників Мукачівського загону та їхні угорські колеги провели патрулювання по території Угорщини навпроти ділянки відповідальності відділу прикордонної служби "Лужанка". 

Спільні патрулювання були призупинені з березня 2020 року - з початком епідемії коронавірусу.

"Рішення про відновлення таких патрулювань було прийнято у двосторонньому порядку. Зауважимо, що до патрулювань допускаються лише правоохоронці, які пройшли вакцинацію проти коронавірусу", - зазначає ДПСУ.

Україна та Угорщина проводять спільні патрулювання кордону з 2014 року по території обох країн. Патрульні, які беруть участь у спільному патрулюванні на території іншої сторони, здійснюють його без зброї та спеціальних засобів.

Держприкордонслужба зазначає, що спільна охорона кордону допомагає ефективніше боротися з протиправною діяльністю, як перевезення нелегальних мігрантів чи контрабанда.

Як повідомлялося, з березня  відновилися спільні з Румунією патрулювання державного кордону на Дунаї.

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