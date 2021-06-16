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Украина и Венгрия после более года перерыва возобновили совместные патрулирования границы

Среда, 16 июня 2021, 15:00

Украинские и венгерские пограничники после более года перерыва в связи с эпидемией коронавируса возобновили совместные патрулирования границы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, пишет "Европейская правда".

15 июня двое украинских пограничников Мукачевского отряда и их венгерские коллеги провели патрулирование по территории Венгрии напротив участка ответственности отдела пограничной службы "Лужники".

Совместные патрулирование были приостановлены с марта 2020 - с началом эпидемии коронавируса.

"Решение о восстановлении таких патрулирований было принято в двустороннем порядке. Заметим, что в патрулирования допускаются только правоохранители, которые прошли вакцинацию против коронавируса", - отмечает ГНСУ.

Украина и Венгрия проводят совместные патрулирования границы с 2014 года по территории обеих стран. Патрульные, которые участвуют в совместном патрулировании на территории другой стороны, осуществляют его без оружия и специальных средств.

Госпогранслужба отмечает, что общая охрана границы помогает эффективно бороться с противоправной деятельностью, как перевозки нелегальных мигрантов или контрабанда.

Как сообщалось, с марта возобновились совместные с Румынией патрулирования государственной границы на Дунае.

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Венгрия
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